Россиянка Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Игра длилась 1 час 43 минуты и завершилась победой Шнайдер в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Российская теннисистка находится сейчас на 23-м месте в мировом рейтинге. Ее украинская соперница — 65-я ракетка мира.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Диана Шнайдер сыграет с победительницей в паре Виктория Мбоко (Канада, 9-й номер посева) и Мэдисон Киз (США, 19).

Ранее еще одна россиянка — 19-летняя Мирра Андреева — также прошла в 1/8 финала чемпионата, победив спортсменку из Чехии Марию Бозукову. Ее соперницей станет чешка Каролина Мухова или шведка Джил Тайхманн из Швейцарии.