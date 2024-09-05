«Спартак» решил купить Кордобу из «Краснодара»

Футболист сборной Колумбии Джон Кордоба, который играет за «Краснодар», может перейти в московский «Спартак». Стороны уже достигли принципиальной договоренности о трансфере, сообщил в соцсети X журналист Radio Colombia Пипе Сьерра.

За 31-летнего форварда, по информации источника, «красно-белые» готовы заплатить 16 миллионов евро. Команда вступила в переговоры с самим Кордобой по условиям личного контракта.

Московский клуб, уточнил «РБ Спорт», предложит футболисту контракт на три года с опцией продления. В «Спартаке» колумбиец будет получать три миллиона.

Джон Кордоба играет за «Краснодар» с июля 2021 года, куда перешел из берлинской «Герты». За команду он вышел на поле в 91 матче, забил 46 мячей, на его счету 22 голевые передачи. Контракт Кордобы истечет летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Летом СМИ допустили, что колумбиец продолжит карьеру в испанском «Бетисе».