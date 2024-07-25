Legalbet: нападающий «Краснодара» Кордоба может продолжить карьеру в испанском клубе
Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба может покинуть команду текущим летом. Об этом сообщил Legalbet.
Форвард заявил, что больше не хочет выступать за «быков», и попросил продать его трансфер. Предположительно, спортсмен продолжит карьеру в испанском «Бетисе».
Иностранный клуб уже обозначил Кордобу как приоритетную цель на текущее трансферное окно, добавила «Свободная пресса».
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