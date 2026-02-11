Сменившим гражданство российским спортсменам предложили запретить въезд

Министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд российским спортсменам, перешедшим под флаг другой страны. Об этом он заявил в эфире передачи «Центральный Канал» на платформе «VK Видео» .

«То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал», — добавил он.

Кроме того, по словам Дегтярева, таким спортсменам нельзя будет пользоваться российской спортивной инфраструктурой. Он напомнил, что недавно лишил званий гроссмейстера и мастера спорта шахматиста Владимира Федосеева за смену спортивного гражданства на словенское.

В прошлом году президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили публично назвал предателем борца Чермена Валиева, перешедшего в сборную Албании. Сам спортсмен остался в недоумении и хотел объясниться, но ему не позволили.