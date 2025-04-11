«Это путь предателя». Президент ФСБР обозлился на спортсмена за смену гражданства
Президент ФСБР Мамиашвили назвал сменившего гражданство борца Валиева предателем
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал представителя Албании борца Чермена Валиева предателем родины. Об этом рассказал сам спортсмен в беседе с «Матч ТВ».
В Братиславе прошли соревнования среди борцов вольного стиля. Золотую медаль в весе до 74 килограммов завоевал Чермен Валиев, который год назад сменил спортивное гражданство с российского на албанское.
Во время чествования спортсменов Мамиашвили подошел к Валиеву, поговорил с ним, а потом небрежно надел медаль и схватил за руки.
«Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении», — заявил спортсмен.
Он отметил, что после награждения попытался поговорить с Мамиашвили, но организаторы не дали этого сделать.
Сам президент ФСБР в беседе с РИА «Новости» заявил, что Валиев выбрал предательский путь.
«Это его выбор. Я сказал, что это путь предателя. Потому что есть разные пути к своей цели. По моему мнению, это так», — сказал он.
При этом Мамиашвили отметил, что находится в хороших отношениях с Валиевым и надеется, что спортсмена ждет счастливое будущее.
Ранее российская шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство. Россиянка решила участвовать в соревнованиях под флагом Австрии.