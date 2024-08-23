Скончался бывший тренер теннисистов Федерера и Сафина

Сын шведского теннисиста Лундгрена сообщил о смерти отца

Шведский теннисист Петер Лундгрен ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом заявил его сын Лукас Лундгрен в соцсети в Facebook*.

Он напомнил, что спортсмен на протяжении многих лет вдохновлял других и помогал теннисистам одерживать победы на корте. Сын Петера Лундгрена добавил, что воспоминания о нем будут жить всегда.

«Покойся с миром, папа.️ Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано», — написал он.

Лундгрен после завершения карьеры стал тренером ряда выдающихся теннисистов, в том числе швейцарца Роджера Федерера и россиянина Марата Сафина.

По данным газеты Aftonbladet, спортсмен страдал от сахарного диабета второго типа. Также он в 2023 году перенес ампутацию левой ноги из-за инфекции.

Ранее на 77-м году жизни скончался российский биатлонист Александр Ушаков. Он был участником Олимпийских Игр в Саппоро, Инсбруке и Лейк-Плэсиде, а также завоевывал победу в трех чемпионатах мира.

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