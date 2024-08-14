Советский биатлонист Александр Ушаков умер в 76 лет

Победивший в трех чемпионатах мира и принимавший участие в Олимпийских играх в Саппоро, Инсбруке и Лейк-Плэсиде советский биатлонист Александр Ушаков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России .

В организации напомнили, что своей спортивной карьере Ушаков обязан тренеру детской спортивной школы Ижевска Льву Иванову, который разглядел задатки будущего чемпиона и пригласил его в секцию.

В первых соревнованиях юниоров Ушаков выступил в 1966 году, а через год в 19 лет спортсмен сдал норматив на мастера спорта.

Первые медали чемпионата мира среди юниоров Ушаков завоевал в 1969 году на соревнованиях в польском городе Закопане. Он первым пришел к финишу в гонке на 20 километров и в эстафете. Золотые награды принесли ему звание спорта международного класса. В своей родной Удмуртии биатлонист стал первым спортсменом, кто удостоился такого статуса.

На следующий год Ушаков закрепил свой успех, завоевав золото на чемпионате мира в шведском Эстерсунде в эстафетной гонке. В возрасте 21 года он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. На протяжении 13 лет он стал постоянным членом сборной страны.

О завершении спортивной карьеры Ушаков объявил перед чемпионатом СССР, заявив, что после победы он окончательно уйдет из большого спорта. Ни на одной дистанции он не встретил равного по силе соперника и ушел победителем. Последние годы жизни биатлонист прожил в Тверской области.

В начале августа этого года из жизни ушел трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов. Ему было 86 лет. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал его кумиром всех времен и народов.