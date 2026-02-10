Скелетониста на ОИ-2026 заставили снять расхваленный Зеленским шлем

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пожаловался на предвзятое отношение Международного олимпийского комитета. О запрете надевать на Олимпиаде-2026 в Италии шлем с портретами погибших спортсменов он рассказал в Instagram*.

На официальной тренировке к Гераскевичу подошел представитель МОК Тошио Цирунага, отвечающий за коммуникацию со спортсменами. Он потребовал не надевать шлем, так как он нарушает Правило 50 Олимпийской хартии о запрете политических, религиозных или расовых демонстраций.

«МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце», — пожаловался скелетонист.

Его возмутило, что в прошлые годы организаторы не запрещали такие чествования. Кроме того, итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру не сделали замечаний за то, что он вышел на старт в шлеме с изображением флага стран, в которых соревновался, в том числе России. Гераскевич планирует направить официальный запрос в МОК из-за этого случая.

Шлем скелетониста украшен портретами 20 спортсменов, погибших в зоне СВО. Среди них фигурист Дмитрий Шарпар и биатлонист Евгений Малышев. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Гераскевича в телеграм-канале.

Ранее наказания за политическую акцию на Олимпиаде избежал британский фристайлист Гас Кенуорти. Он опубликовал в соцсетях нецензурную надпись против Иммиграционной и таможенной службы США.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.