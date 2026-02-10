Скелетониста на ОИ-2026 заставили снять расхваленный Зеленским шлем
МОК запретил украинскому скелетонисту Гераскевичу выступать в шлеме с портретами
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пожаловался на предвзятое отношение Международного олимпийского комитета. О запрете надевать на Олимпиаде-2026 в Италии шлем с портретами погибших спортсменов он рассказал в Instagram*.
На официальной тренировке к Гераскевичу подошел представитель МОК Тошио Цирунага, отвечающий за коммуникацию со спортсменами. Он потребовал не надевать шлем, так как он нарушает Правило 50 Олимпийской хартии о запрете политических, религиозных или расовых демонстраций.
«МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце», — пожаловался скелетонист.
Его возмутило, что в прошлые годы организаторы не запрещали такие чествования. Кроме того, итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру не сделали замечаний за то, что он вышел на старт в шлеме с изображением флага стран, в которых соревновался, в том числе России. Гераскевич планирует направить официальный запрос в МОК из-за этого случая.
Шлем скелетониста украшен портретами 20 спортсменов, погибших в зоне СВО. Среди них фигурист Дмитрий Шарпар и биатлонист Евгений Малышев. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Гераскевича в телеграм-канале.
Ранее наказания за политическую акцию на Олимпиаде избежал британский фристайлист Гас Кенуорти. Он опубликовал в соцсетях нецензурную надпись против Иммиграционной и таможенной службы США.
