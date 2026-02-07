Британского фристайлиста Кенуорти не наказали за политический пост на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не стал наказывать британского фристайлиста Гаса Кенуорти за провокационный пост в соцсетях. На фотографии, которой он поделился, была нецензурная надпись на снегу, направленная против американских миграционных служб ICE и CBP. Об этом сообщила газета The Guardian .

Спортсмен разместил в Instagram* фото, на котором на снегу уриной выведена нецензурная надпись «F*ck ICE» (против Иммиграционной и таможенной службы США).

«Невинные люди были убиты, и хватит уже. Мы не можем бездействовать», — написал Кенуорти.

Он призвал подписчиков обратиться к сенаторам с требованием убрать ICE и CBP и прекратить их финансирование. Также он предложил ограничить полномочия этих служб на проведение арестов без ордера.

Ранее МОК разослал украинским спортсменам письма, в которых запретил политические акции против российских атлетов. Всего в Милан и Кортина-д’Ампеццо поедут 13 российских спортсменов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.