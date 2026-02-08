Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с необычной деталью экипировки — на его шлеме и сноуборде можно заметить несколько национальных флагов, включая российский. Это не политический жест, а своего рода «олимпийская хроника» спортсмена: на экипировке есть флаги стран, принимавших Игры, в которых он участвовал ранее.

Помимо России, там есть государственные символы США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Текущая Олимпиада стала для Фишналлера уже седьмой в карьере.

В квалификации по параллельному гигантскому слалому итальянец показал лучшее время — 42,39 секунды. Вторым стал его соотечественник Аарон Марч (42,74), третье место занял болгарский спортсмен Тервел Замфиров (42,92).

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без национального флага и гимна.