Скелетонист Владислав Гераскевич получил миллион гривен за хайп, а не за спортивные достижения. Об этом в телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

По его мнению, Гераскевич намеренно нанес на шлем фото погибших украинских спортсменов, чтобы запомниться. Украинец проигнорировал предупреждения МОК, пошел на принцип и получил дисквалификацию, однако после жесткой реакции Киева комитет смягчил наказание.

«Украинское политическое шапито продавило МОК, но на полшишечки. Гераскевич может продолжить участие в Олимпиаде, но по-прежнему не может на ней выступать», — сыронизировал военкор.

Коц обратил внимание на достижения скелетониста: лучший результат на юниорских турнирах — восьмое место, в Кубке мира — 24-е, лишь однажды он поднялся на четвертую строчку на чемпионате мира.

Он также подчеркнул, что один из украинских банков уже выплатил Гераскевичу премию в миллион гривен. По словам Коца, эти деньги спортсмен сможет потратить за границей, где тренируется, «переживая за украинских мертвых спортсменов».