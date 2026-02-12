МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета пересмотрела решение об аннулировании аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Теперь Гераскевич может присутствовать на Играх в Италии, но участвовать в соревнованиях ему по‑прежнему запрещено. Украинец был знаменосцем сборной на церемонии открытия. На его счету 12-е место на Олимпиаде-2018, 18-е — в 2022-м, четвертое — на чемпионате мира — 2025, восьмое — на чемпионате Европы — 2026.

Спортсмена дисквалифицировали с олимпийского турнира из‑за нарушения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов.

В день соревнований глава МОК Кирсти Ковентри встретилась со скелетонистом. Тот потребовал извинений и оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов. Несмотря на отказ от компромисса, Ковентри обратилась к председателю дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть решение. Просьбу удовлетворили.

«Дело не в сообщениях, а буквально в правилах и положениях. В данном случае — на игровом поле — мы должны обеспечить безопасную среду для всех. И к сожалению, это означает, что никакие сообщения не допускаются», — сообщила Ковентри.