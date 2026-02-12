Скелетониста Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема с фото погибших атлетов

Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за шлема, нарушающего Олимпийскую хартию. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В организации объяснили, что недопуск связан с отказом соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов.

«Несмотря на обмен мнениями и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась с участием президента МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал возможность компромисса», — подчеркнули в пресс-службе.

В МОК напомнили, что Олимпийская хартия запрещает политическую, расовую или религиозную пропаганду на олимпийских объектах или в Олимпийской деревне. Запрет служит защитой нейтралитета спорта и распространяется на всех участников Игр, добавили в организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал Гераскевича в ситуации со шлемом.