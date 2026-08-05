Синхронистки из России выиграли золото ЧЕ в акробатической программе
Золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже выиграли российские синхронистки — в акробатической программе. Команда опередила Испанию на 2,5 балла.
Синхронистки набрали 244,8221 балла. Испанская команда получила 242,2428 балла и заняла второе место. Итальянцев оценили в 19,2545 балла: они стали третьими.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Турнир в Париже проходит до 16 августа.
Ранее Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в дисциплине синхронные прыжки с 10-тиметровой вышки. Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высоко оценила выступление российских синхронисток.