Россияне Шлейхер и Терновой завоевали золото в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в дисциплине синхронные прыжки с 10-тиметровой вышки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Чемпионат проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Россияне по итогам шести попыток набрали 443,82 балла.

Это золото стало третьим для российских спортсменов на этом турнире. Ранее синхронистки стали первыми в произвольной и технической программах. На чемпионате Европы 2026 года российские пловцы выступают в нейтральном статусе.

Выступление российских синхронисток на ЧЕ высоко оценила Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская. Российская команда набрала 285,0346 балла. Синхронистки уверенно выполнили сложную программу, несмотря на усталость, дебют на ЧЕ и необходимость держать связку для концовки в секрете от соперниц и судей.