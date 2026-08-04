Вайцеховская похвалила синхронисток за золото чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высоко оценила выступление российских синхронисток, победивших в произвольной программе групп на чемпионате Европы в Париже, сообщает RT .

Российская команда завоевала золото чемпионата Европы 2026 года в Париже, набрав 285,0346 балла. В составе выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

В концовке программы спортсменки изменили связку. Судьи взяли этот элемент на пересмотр.

«Девчонки, вы крутые», — сказала Вайцеховская.

Она отметила, что синхронистки уверенно выполнили сложную программу, несмотря на усталость, дебют на чемпионате Европы и необходимость держать связку в секрете от соперниц и судей.