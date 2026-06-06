Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» и заявила, что гордится ее успехом. Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

Бывшая первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема публично обратилась к 17-летней россиянке после ее триумфа во Франции. В своем сообщении она отметила не только саму победу, но и настрой молодой теннисистки.

«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — отметила она.

До успеха Андреевой последней российской теннисисткой, которая брала титул турнира Большого шлема в одиночном разряде, оставалась сама Шарапова. В 2014 году она выиграла «Ролан Гаррос».

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