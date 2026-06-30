ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ISU уточнили, что россияне могут участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях ISU в качестве нейтральных спортсменов, но без государственных символов. Речь идет о национальном флаге, гимне и экипировке.

Также россиян допустили до участия в командных соревнованиях с сезона-2026/2027, но в нейтральном статусе.

«Положение распространяется на эстафеты в шорт-треке, синхронное катание, командную гонку преследования в конькобежном спорте и командный чемпионат мира ISU», — уточнили в организации.

На каждого члена команды распространяются требования к допуску и условия нейтральности, подчеркнули в ISU.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение в рамках отборочной кампании к Олимпийским играм — 2026, однако за пределы квалификационных стартов решение не распространялось.