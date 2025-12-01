Семье футболиста Симоняна передали медаль Героя Труда России

Звание Героя Труда России присвоили легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну за полтора месяца до его ухода из жизни. Награду за него получила дочь Виктория. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В организации подчеркнули, что высокое звание Симоняну присвоили за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Герой Труда считается вторым по статусу высоким званием после Героя Российской Федерации.

Олимпийский чемпион 99-летний Никита Симонян скончался в одной из московских больниц в конце ноября. К врачам он попал из-за ухудшения своего состояния.

Церемония прощания с легендарным спортсменом прошла на московском стадионе «Лукойл Арена» — домашней площадке футбольного клуба «Спартак», где Симонян навсегда сохранил звание лучшего бомбардира.

В знак своего уважения и скорби венок на гражданскую панихиду по Никите Симоняну прислал глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.