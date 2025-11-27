Президент ФИФА направил венок на церемонию прощания с Симоняном

На церемонию прощания с экс-игроком сборной СССР и московского «Спартака» Никитой Симоняном прислал венок в том числе глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена, получившего звание лучшего бомбардира в истории. Церемония прощания с легендарным бомбардиром состоялась на домашнем стадионе московского «Спартака».

Симонян ушел из жизни 23 ноября, ему было 99 лет. Футболист выигрывал Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне, а также четыре раза завоевывал Кубок СССР.

В команде спортсмен состоял с 1949 по 1959 годы, после чего начал тренерскую карьеру. В качестве наставника Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял советскую сборную. Также он более 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе.

Ранее соболезнования в связи со смертью Симоняна выразил президент Владимир Путин. Глава государства назвал футболиста бесконечно преданным своему делу человеком, которого ценили за мастерство, силу духа и верность команде.