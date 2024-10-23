«Семь часов в аэропорту». Белорусского тренера не пустили в Россию из-за гражданства

Пограничники в аэропорту Шереметьево не пустили на соревнования тренера белорусских фигуристов Татьяну Беляеву. Женщину выдворили за наличие украинского гражданства. Она рассказала об этом газете «Спорт-Экспресс» .

Беляева вместе с подопечными Викторией Пласконной и Владиславом Сытикрия отправились на взрослую серию «Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорск. Они прилетели из Минска в Москву заранее. Спортсменов пограничники пропустили, а тренера — нет, несмотря на наличие командировочного удостоверения, обратных билетов, приглашения от российской стороны и вида на жительство в Белоруссии.

«Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о „выдворении“ с территории России. <…> В этой ситуации имеет смысл обратиться к функционерам спорта, думаю, надо это сделать», — сказала она.

В 2005 году Беляева переехала из Одессы в Минск. У нее сохранилось украинское гражданство, которое, по словам тренера, и стало причиной выдворения.

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сознательно сменили спортивное гражданство и начали выступать за Грузию. Они объяснили, что хотели продолжить соревноваться на международной арене.