«Хотим продолжать карьеру». Дэвис и Смолкин объяснили смену спортивного гражданства

Спортсмены представляют Грузию в танцах на льду. Смолкин заявил, что они задумались о переходе в другую сборную осенью 2022 года, когда стало известно о недопуске россиян на турниры.

«Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — сказала Дэвис.

Смолкин добавил, что у него есть гражданство Израиля, но фигуристы не рассматривали переход в ближневосточную команду. Спортсмены отдали предпочтение развивающейся грузинской сборной.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ранее называл нормой смену российского гражданства. Но когда таким образом атлеты сбегают из страны — это предательство, которое нельзя тиражировать.