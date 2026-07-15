Сборные России по гандболу вернулись на международную арену

IHF: сборные РФ и Белоруссии допустили до участия в международных турнирах

Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Российским и белорусским спортсменам разрешили вновь участвовать в турнирах федерации и демонстрировать национальную символику. Решение распространили не только на действующие команды, но и на официальных лиц и судей. Прежние ограничительные меры, действовавшие с 4 марта 2022 года, прекратили свое действие.

«IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения», — отметила пресс-служба организации.

Ранее Международная федерация настольного тенниса разрешила российским спортсменам вернуться на международные турниры с национальными флагом и гимном.