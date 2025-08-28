Сборные Финляндии и Швеции поставили ультиматум из-за России

Представители национальных сборных Финляндии и Швеции поставили Национальной хоккейной лиге и Ассоциации игроков НХЛ ультиматум, заявив, что не станут принимать участие в Турнире четырех наций в случае допуска российской команды. Об этом в подкасте Bleacher Report сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Причина, по которой в 2025 году на турнире участвовали всего четыре команды, заключается в Финляндии и Швеции. Они ясно дали понять, что их там не будет, если Россия примет участие», — сказал он.

Турнир четырех наций прошел в феврале 2025 года в Бостоне и Монреале под эгидой НХЛ. В нем приняли участие команды США, Канады, Швеции и Финляндии, победу одержали канадцы.

НХЛ с февраля 2022 года заморозила отношения со своими бизнес-партнерами в России. Лига на данный момент не рассматривает страну в качестве места для проведения своих мероприятий.

Ранее IIHF объявила о недопуске сборной России по хоккею до Олимпиады 2026 года.