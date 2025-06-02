Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

IIHF объявила о недопуске сборной России по хоккею до Олимпиады 2026 года

Международная федерация хоккея по запросу Международного олимпийского комитета приняла решение о недопуске сборной России к участию в хоккейном турнире Олимпийских игр-2026. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе IIHF.

Федерация в феврале продлила отстранение российской национальной команды до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.

Вопрос участия сборной России на олимпийском турнире собирались рассмотреть после получения рекомендации МОК, однако комитет запросил у IIHF состав групп и расписание матчей без участия сборной России, отметили «Известия».

«После запроса МОК о формировании групп в соответствии с рекомендацией IIHF завершила формирование групп для женских и мужских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», — заявили в спортивной федерации.

В случае допуска до Олимпиады Россия могла играть в одной группе с США, Словакией и Латвией.