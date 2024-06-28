Сборной Грузии по футболу пообещали 10 млн евро за победу над Испанией
Политик Иванишвили пообещал 10 млн евро сборной Грузии за победу над Испанией
Футболистам сборной Грузии передадут 10 миллионов евро в случае победы над спортсменами из Испании. С таким заявлением выступил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщил Первый канал национального телевидения.
Недавно он поздравил национальную команду с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За прорыв политик подарил спортсменам 10 миллионов евро.
Также он обещал подарить сборной такую же сумму за победу в следующем матче. Авторы материала уточнили, что Иванишвили является самым богатым человеком в Грузии. Согласно Forbes, его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.
Накануне стало известно о победе Грузии в матче последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024 против Португалии. Встреча закончилась со счетом 2:0. Сборная Грузии стала дебютантом на Евро-2024. Как заметил писатель Платон Беседин в колонке 360.ru, футболисты не показали чего-то выдающегося.