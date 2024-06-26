Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Евро-2024 стоило бы проводить только ради того хайпа, который аккумулировала сборная Грузии по футболу. Казалось, вечером 26 июня многие вдруг наконец-то посмотрели футбол. И бурно начали его обсуждать. Чудо-то какое! Сборная Грузии обыграла Португалию во главе с Криштиану Роналду. Ура! Сборная Грузии вышла в 1/8 финала. Гип-гип ура! Звучит и правда неплохо. Но давайте разбираться, как все обстоит на самом деле.

Во-первых, Грузия — дебютант чемпионатов Европы. Вероятно, этим частично объясняется внимание к сборной. Но ведь и сербы дебютировали на Евро; что-то, правда, я не заметил особого внимания к ним. К Грузии оно куда больше. Тут фокус в том, что сербы традиционно воспринимаются изгоями в Европе. Слишком много они себе позволили. Слишком жестоко их утюжили «томагавками». Конечно, у сборной Грузии есть свое обаяние. Прежде всего рвет и мечет Хвича Кварацхелия, которого называют одним из лучшим футболистов Европы прямо сейчас. Это преувеличение, на самом деле.

Да, Хвича безумно хорош в чемпионате Италии в составе «Наполи». Однако Евро-2024 показал, что грузину очень и очень далеко до таких спортсменов, как, к примеру, Джамал Мусиала или даже Ферран Торрес.

Кто мне, действительно, нравится у грузин, так это Георгий Мамардашвили и Жорж Микаутадзе. Первый — вратарь «Валенсии» и потенциально топовый игрок, габаритный, под два метра ростом, но с отличной прыгучестью и реакцией. Жорж — продукт французского футбола: техничный, умный, думающий, резкий. Уверен, у парня большое будущее. Прямо сейчас он лучший бомбардир Евро-2024. Да, два мяча забиты с пенальти, ну и что?

Фото: Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе / David Inderlied/dpa / Global Look Press

Вилли Саньоль — тренер грузин, выступавший когда-то за мюнхенскую «Баварию» — проделал колоссальную работу, но давайте начистоту: Грузия не показала на Евро-24 чего-то выдающегося. Первый матч они без шансов слили туркам. Те играли жестко, играли грубо, но они доминировали. Второй матч грузины провели с чехами — и была ничья. Чехии не хватило в концовке форварда Шика, который травмировался на 67-й минуте, но играла она лучше. Да, у грузин — конкретно у Лобжанидзе — был шикарный момент в концовке, но и все.

По сути, главное достижение Грузии — победа над Португалией в последнем туре. Однако не стоит забывать, что команда Мартинеса и Роналду играла вторым составом. Там прекрасные игроки, великолепные, но все же это второй состав. Хотя и это не главное.

Важнее то, что, проиграй или не проиграй, португальцы в любом случае оставались на первом месте в группе F. И потому были расслаблены. Оттого и привезли себе два гола: то мяч потерял Игнасиу, то идиотский пенальти заработал Сильва. Уверен, ни первый (особенно), ни второй не сделали бы таких ошибок, играй они с максимальной концентрацией.

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Да, пока что путь в 1/8 финала грузин выглядит как сказка, как феерия, но только если не погружаться в происходящее. Расширение Евро-2024 ради того, чтобы его смотрели как можно больше людей в разных странах, привело к проходу команд с третьих мест. Это дает больше шансов, порождает количество, но не качество. Потому и играют в 1/8 грузины, словенцы, словаки, да и весьма серая Турция.

Если уж мы говорим о сенсациях, о взлетах, то почему-то никто, например, не пишет о первых местах в своих группах Австрии и Румынии — вот уж где чудо чудесное! Австрийцы — вообще большие умницы, прекрасная тренерская команда, где каждый понимает, что делать и как делать. При этом хороший подбор игроков. Австрия — реально сенсация и реально высокий уровень, а Грузия… многое покажет ее матч с испанцами. Да, скорее всего, они проиграют, но вопрос как. Если в одну калитку, что называется, то это один коленкор, а если поборются, то другой.

Честно сказать, такое внимание к Грузии — справедливое, но сильно завышенное — по одной причине: сейчас в стране неспокойно, идут протесты, а мировые силы очень любят использовать любой повод для изменения расклада сил.

Фото: Bernd Thissen/dpa / Global Look Press

Когда же на трибунах грузины скандируют хамские кричалки в адрес России и ее президента, то почему бы «дятлам мировых агентств» не поддержать сборную Грузии? Тут все более чем логично. Футбол вне политики? Расскажите это англичанам и аргентинцам в 1986-м (помните гол Марадоны «рукой Бога»?). Уже тогда футбол был политизирован. Как и любой популярный вид спорта. Ну, а сейчас — албанцы с их нацистскими призывами не дадут соврать — футбол в принципе неотделим от политики.