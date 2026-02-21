В администрации Трампа поддержали участие россиян с флагом и гимном в Паралимпиаде

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли выступил в поддержку участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2026 года под национальным флагом и гимном. Его слова привела газета The New York Times .

«Я думаю, спорт — для всех», — заявил он, комментируя ситуацию вокруг допуска атлетов.

Двусторонние приглашения на Игры-2026 получили шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте это трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках выступят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер мирового первенства Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. В парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Но представители нескольких европейских стран раскритиковали решение МОК смягчить ограничения. Так, Паралимпийский комитет Италии настаивают, чтобы спортсмены из России и Белоруссии выступали на Играх в Милане-Кортине в нейтральном статусе — без флага и гимна.