Сборная Сан-Марино по футболу одержала вторую победу в своей истории

Сборная Сан-Марино в матче с Лихтенштейном одержала первую за 20 лет победу

Сборная Сан-Марино в рамках матча Лиги наций обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Эта победа стала первой за 20 лет и всего второй в истории команды — в последний раз она побеждала 28 апреля 2004 года.

Игра получилась довольно скучной и завершилась победой со счетом 1:0. Команды встречались в группе D Лиги наций — в ней играют самые слабые европейские сборные. Гол на свой счет записал форвард Нико Сенсоли, он отличился на 53-й минуте встречи.

Более 20 лет назад сборная Сан-Марино одержала свою первую победу в истории. Символично, что тогда они также обыграли Лихтенштейн. Товарищеская встреча завершилась с тем же минимальным счетом, 1:0.

С тех пор команда провела 142 матча, проиграв 136 из них и лишь в шести сыграв вничью. Пока что Сан-Марино занимает 210-е место в рейтинге ФИФА — последнюю строчку.

В этот же игровой день Лиги наций португалец Криштиану Роналду забил гол сборной Хорватии. Этот мяч стал 900-м в карьере форварда, а также помог Португалии одержать победу — 2:1.