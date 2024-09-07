Сборная России не смогла сразу после отмены игры с Таиландом вернуться домой

Сборная России по футболу, включая персонал и тренерский штаб, не сможет сразу после отмены встречи с Таиландом вернуться из Таиланда, сообщил источник «Матч ТВ». Он уточнил, что решение о вылете примут исходя из погодных условий.
По информации собеседника телеканала, авиасообщение сразу после новости об отмене матча прекратили, а воздушную гавань в Ханое закрыли. Специалисты примут решение исходя из погодных условий — только после этого самолету сборной разрешат вылет домой.
Встреча с национальной командой Таиланда должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени. Игру отменили из-за тайфуна. В Российском футбольном союзе объяснили, что переносить встречу было нецелесообразно.
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