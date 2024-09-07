Отказ от переноса матча России и Таиланда объяснили в РФС

Митрофанов заявил, что проведение матча России и Таиланда было нецелесообразно

Сборная России не рассматривала вариант с переносом даты проведения товарищеского матча с Таиландом во Вьетнаме в силу нецелесообразности. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В субботу российская команда должна была сыграть с Таиландом в Ханое, однако игру сначала отложили из-за тайфуна «Яги», а потом отменили.

«Стадион находится в низине. Если дождь еще пару часов будет идти, то газон превратится в подобие арены в Казани, когда там монтировали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта», — рассказал Митрофанов.

Двумя днями ранее сборная России на стадионе в Ханое сыграла против команды Вьетнама. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

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