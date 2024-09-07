Матч сборных России и Таиланда перенесли из-за тайфуна

Товарищеский футбольный матч сборной России против команды Таиланда перенесли из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Изначально игра должна была пройти 7 сентября в Ханое и начаться в 16:00 по московскому времени.

Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу объявило о временном закрытии четырех аэропортов страны в субботу 7 сентября в связи с угрозой безопасности гражданской авиации из-за приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Местные метеорологи назвали «Ягу» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в этом районе.

В четверг российская команда также в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. К началу игры влажность составляла около 80%, а температура разогрелась до 35 градусов.