Сборная Испании обыграла Португалию и впервые с 2010 года вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Испании всухую обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Далласе.

Испанская сборная, которая является действующим чемпионом Европы, вышли в 1/4 финала со счетом 1:0. Отличился Микель Мерино, он забил мяч в ворота противника на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Испанцы вышли в четвертьфинал впервые с 2010 года, когда команда единственный раз в истории стала чемпионом мира. Сборная Португалии может похвастаться бронзой в 1966 году.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем матча США — Бельгия, который пройдет в ночь на вторник.

Одной из главных сенсаций Чемпионата мира — 2026 стала победа сборной Норвегии над бразильцами — пятикратных чемпионов мира. Португальцы выиграли со счетом 2:1 и впервые пробились в 1/4 финала мундиаля.