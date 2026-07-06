Холанд выбил Бразилию с чемпионата. Почему это поражение стало историческим

Сборная Норвегии сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира по футболу — 2026, обыграв пятикратных чемпионов мира бразильцев со счетом 2:1 и впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал мундиаля. Почему Бразилия потерпела одно из самых болезненных поражений за последние десятилетия, а Эрлинг Холанд окончательно закрепил за собой статус суперзвезды мирового футбола, 360.ru рассказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Фото: IMAGO/Bahho Kara / www.globallookpress.com

Незабитый пенальти стал переломным моментом Уже в начале встречи Норвегия могла открыть счет, однако гол Патрика Берге отменили из-за офсайда. Ключевым же эпизодом первого тайма, по мнению Черданцева, стал незабитый пенальти сборной Бразилии. С 11-метровой отметки бил Бруно Гимарайнс, хотя, как считает эксперт, ответственность должен был взять лидер команды Винисиус Жуниор. «Когда в таком матче не забиваешь пенальти, это становится ключевым моментом. Игрок такого масштаба, как Винисиус, должен был брать ответственность на себя, как это делают Месси, Мбаппе, Кейн или Роналду», — обратил внимание Черданцев. В итоге голкипер Эрьян Нюланн спас норвежцев, а Бразилия упустила шанс получить психологическое преимущество.

Жара изменила ход матча

До перерыва счет так и не был открыт, а все решающие события произошли лишь в последние минуты встречи. По словам Черданцева, одной из главных причин стала экстремальная жара, в которой проходят матчи чемпионата мира. «Игроки к концовке теряют концентрацию. Представьте себе: бегать 90 минут при температуре свыше 30 градусов. Усталость сказывается именно на обороняющихся футболистах», — объяснил эксперт.

Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Холанд окончательно подтвердил статус мировой звезды

На 79-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет ударом головой после навеса Андреаса Шельдерупа, а спустя десять минут мощным ударом из-за штрафной оформил дубль. По мнению Черданцева, чемпионат мира окончательно закрепил за норвежцем статус одного из лучших нападающих современности. «Чемпионат мира — это турнир, который словно ставит футболисту печать: „одобрено мировым сообществом“. Все знали Холанда как звезду „Манчестер Сити“, но теперь его увидели миллиарды зрителей. За два последних матча он практически не имел моментов, но забил три решающих мяча. Это показатель нападающего мирового класса», — сказал он. После дубля Холанд довел число голов на турнире до семи и сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Впервые в истории чемпионатов мира сразу три футболиста достигли отметки в семь мячей на одном турнире. Кроме того, норвежец повторил рекорд поляка Гжегожа Лято по количеству голов на дебютном чемпионате мира.

Фото: Ayano Miura/AFLO / www.globallookpress.com

Гол Неймара уже ничего не изменил

Лишь на десятой компенсированной минуте Неймар реализовал пенальти, сократив разницу в счете. Черданцев отмечает, что этот гол стал личным достижением самого форварда, но никак не спас сборную Бразилии. «По улыбке Неймара было видно, что он понимал: матч уже проигран. Для него важно было другое — вернуться в сборную после тяжелого периода. Но для Бразилии это никакое не утешение», — отметил эксперт. При этом Неймар установил сразу несколько достижений: провел 15-й матч на чемпионатах мира, превзойдя Пеле по этому показателю, а также стал самым возрастным автором гола сборной Бразилии на мундиалях.

Фото: IMAGO/WILLIAM VOLCOV / www.globallookpress.com

Что происходит с Бразилией

По мнению Черданцева, главная причина провала — не работа Карло Анчелотти, а кризис самого бразильского футбола. «Такой слабой сборной Бразилии я давно не видел. Это уже проблема не тренера, а поколения игроков. В составе практически нет футболистов уровня Пеле, Роналдо или Ромарио. У команды банально отсутствует центральный нападающий мирового класса», — подчеркнул эксперт. Он напомнил, что последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира еще в 2002 году — 24 года назад. Статистика лишь подтверждает кризис: впервые с 1966 года бразильцы владели мячом всего 34% игрового времени, что стало худшим показателем команды за всю историю наблюдений. Кроме того, пентакампеоны впервые за 36 лет покинули чемпионат мира уже на стадии 1/8 финала. Исторический успех Норвегии Для сборной Норвегии победа стала исторической. Команда впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а также сохранила уникальную статистику против Бразилии — за пять очных встреч скандинавы ни разу не проиграли пятикратным чемпионам мира. Теперь команда Столе Сольбаккена сыграет в четвертьфинале с победителем пары Англия — Мексика, а Холанд продолжит борьбу за звание лучшего бомбардира турнира вместе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.