Роналду стал рекордсменом по числу проведенных матчей на высшем уровне

Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Матч Криштиану Роналду за сборную Португалии против Ирландии стал 1226-м в его карьере на высшем уровне. Он побил рекорд бразильского вратаря и тренера Рожерио Сени (1225). Португальская сборная в этом матче победила со счетом 3:0, а сам нападающий отметился дублем.

«Роналду стал новым мировым рекордсменом по количеству матчей в высшем футболе», — констатировали в организации.

Отмечается, что на данный момент более чем в тысяче игр приняли участие только 22 футболиста.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром. За год ему удалось забить 54 гола.

В ноябре 2023-го футболист саудовского «Аль-Насра» установил еще один рекорд — в возрасте 38 лет забил 10 голов за сборную.