Роналду стал рекордсменом по числу проведенных матчей на высшем уровне

IFFHS: Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

IMAGO/Joaquim Ferreira
Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Матч Криштиану Роналду за сборную Португалии против Ирландии стал 1226-м в его карьере на высшем уровне. Он побил рекорд бразильского вратаря и тренера Рожерио Сени (1225). Португальская сборная в этом матче победила со счетом 3:0, а сам нападающий отметился дублем.

«Роналду стал новым мировым рекордсменом по количеству матчей в высшем футболе», — констатировали в организации.

Отмечается, что на данный момент более чем в тысяче игр приняли участие только 22 футболиста.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром. За год ему удалось забить 54 гола.

В ноябре 2023-го футболист саудовского «Аль-Насра» установил еще один рекорд — в возрасте 38 лет забил 10 голов за сборную.

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