Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и в 5-й раз стала чемпионом мира по хоккею

В чемпионате мира по хоккею определился победитель: сборная Финляндии в овертайме забила единственный гол в ворота команды Швейцарии и стала чемпионом в пятый раз.

Чемпионат мира проходил в Цюрихе и Фрибуре. Гол в ворота хозяев не 71-й минуте забил Конста Хелениус.

Это пятая победа команды Финляндии в чемпионате мира. До этого финны побеждали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. По количеству побед Финляндия сравнялась с Россией. Сборная РФ выигрывала турниры в 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 годах.

Сборная Швейцарии стала серебряным призером третий раз подряд, всего команда занимала второе место шесть раз.

Третье место в чемпионате впервые заняла Норвегия. В матче за бронзу норвежцы со счетом 3:2 в овертайме разбили команду Канады.

В следующем году чемпионат мира по хоккею будет принимать Германия, турниры пройдут в Дюссельдорфе и Мангейме.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отменила решение о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона 2026–2027 годов. Однако отмена запрета на участие россиян в международных турнирах еще не значит их немедленное возвращение. Решение о допуске будет приниматься отдельно.