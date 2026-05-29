Между нами тает лед. Российских хоккеистов хотят вернуть в большой спорт Чемпион мира Пашков: россиянам будет трудно возвращаться в мировой хоккей

Международной федерации хоккея понадобилось четыре года, чтобы признать: участие спортсменов России не повлияет на безопасность турниров. Но разрешении на участие россиян в соревнованиях пока еще не принято. Эксперты по-разному оценивают перспективы возвращения: одни уверены, что команды справятся, другие считают, что годы вдали от мировой арены плохо скажутся на игре.

Россиян собираются вернуть на мировой лед Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отменила решение о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона 2026–2027 годов. Дисциплинарный совет пришел к выводу, что нет достаточных оснований для продления отстранения. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Сборные России по хоккею отстранили от международных соревнований в феврале 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. Санкцию объяснили тем, что заботятся о безопасности проведения турниров и сохранения их целостности. Несмотря на апелляции, запрет для россиян продлевали еще несколько раз. Однако отмена запрета на участие россиян в международных турнирах еще не значит их немедленное возвращение. Решение о допуске будет приниматься отдельно: IIHF собирается определить ключевые параметры участия — условия и регламенты.

Фото: Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, Миннесота, 2026 год. Christopher Katsarov / www.globallookpress.com

Наследники «Красной машины» Отстранение русских хоккеистов — голубая мечта большинства стран еще со времен СССР. Ведь «Красная машина», как прозвали на Западе советскую сборную, доминировала на международной арене с 1954 года. Это была одна из самых титулованных команд в истории мирового спорта: 22 раза — чемпионы мира и семь раз — победители Олимпиад. Лучшие хоккеисты СССР известны всем, кто хотя бы слышал о хоккее. В Зал славы IIHF вошли вратарь и единственный в мире 10-кратный чемпион мира Владислав Третьяк, нападающий Валерий Харламов и защитник Вячеслав Фетисов. Последний, кстати, стал самый результативным защитником Олимпиад. Дублер Третьяка Александр Пашков стал первым голкипером в истории отечественного хоккея, который провел более 500 матчей в рамках чемпионатов СССР. Кроме того он успел сыграть в Высшей лиге за абсолютно все главные клубы Москвы и Подмосковья.

Фото: Вратари сборной СССР по хоккею, слева направо — Владислав Третьяк и Александр Пашков. Юрий Долягин / РИА «Новости»

Рекорд заброшенных шайб за одну Олимпиаду принадлежит крайнему нападающему Анатолию Фирсову. Титул лучшего в СССР снайпера — у его коллеги Бориса Михайлова: за свою карьеру он забросил рекордные 428 шайб. Россия старалась поддерживать статус одной из главных хоккейных держав. Сборная страны завоевала пять титулов чемпионов мира и одно олимпийское золото в 2018-м (правда, выступать пришлось под нейтральным белым флагом). Успехи могли быть и больше, но мешало отсутствие железной дисциплины и дефицит защитников уровня НХЛ.

Фото: Игроки сборной России по хоккею, 2020 год. Lantyukhov Sergey / www.globallookpress.com

Первой выпустят молодежь Запрет на участия россиян накладывал дисциплинарный комитет той же Международной федерации хоккея, которая сейчас его отменила. Поэтому пока это решение вызывает много вопросов, отметил в разговоре с 360.ru хоккейный обозреватель, радиоведущий Владимир Дехтярев.

IIHF только признали неправомерное решение, но не сказали, что возвращают сборную России обратно на Чемпионаты мира. Да и как это будет выглядеть? Мы же должны играть в группе А, группе сильнейших, и нас обещали вернуть туда. Но на следующий год туда уже вошли две другие сборные. Как это будет решаться, пока не очень понятно. Владимир Дехтярев

Обозреватель предположил, что первой на международный турнир выйдет российская молодежная сборная — 26 декабря 2026 года стартует Чемпионат мира юниоров. Но, возможно, ребят выпустят раньше, если их пригласят в августе на престижный «Кубок Глинки/Гретцки». Он, кстати, не входит не входит в официальную юрисдикцию IIHF. «Нас нас вернули в бокс, гимнастику, борьбу, уже проходят соревнования с нашими спортсменами. Причем не просто вернули, а разрешили использовать и флаг, и гимн. То есть идут подвижки. Ждем, что решат футбольные структуры», — сказал Дехтярев. Он добавил, что российские хоккеисты готовы вернуться на международные соревнования. Все время отстранения от международных соревнований они активно играли в национальной хоккейной лиге, КХЛ, так что перерыва не было. Все спортсмены в довольно в хорошей форме. Ждут только окончательного решения IIHF.

Фото: Противостояние россиянина Павла Тютнева и канадца Джастина Саурдифа, Эдмонтон, 23 декабря 2021 года. Jason Franson / www.globallookpress.com

Добиться побед будет трудно Олимпийский чемпион, чемпион СССР, мира и Европы Александр Пашков не разделил оптимистических настроений. По его мнению, после столь долгого перерыва выставить достойную команду на Чемпионат мира будет большой проблемой для российского хоккея. И преодолеть ее будет трудно. Все-таки внутренние соревнования и турниры в континентальной хоккейной лиге сильно отличаются от международных состязаний. В КХЛ много тактики, играют более осторожно, а на матчах мирового уровня игра идет агрессивнее. Так что борьба за высокий результат будет нелегкой, заверил Пашков.

Само по себе участие дело простое: не составит труда выставить команду, приехать и отыграть турнир. А вот добиться успеха, занять как минимум призовые места на Чемпионате — это, возможно, будет задачей на первое время невыполнимой. Александр Пашков

Легендарный вратарь также усомнился, что решение IIHF скажется на других дисциплинах. По его словам, отмена запрета на участие россиян связана с тем, что хоккей занимает важное, если не особое, место в системе международных соревнований. И в первую очередь на зимних Олимпийских играх — это их главный вид спорта.