Сборная Аргентины ответит за плакат о Фолклендах после финала ЧМ

Cope: ФИФА не отстранит сборную Аргентины от финала ЧМ за плакат о Фолклендах

Дисциплинарная комиссия ФИФА определит наказание для игроков сборной Аргентины за плакат о Фолклендских островах после финала чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на источник сообщила радиостанция Cope .

Плакат с надписью Las Malvinas Son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские») принес один из фанатов на полуфинальную игру, где сборная латиноамериканской страны играла против команды Англии. После окончания встречи несколько футболистов сделали совместные фотографии с автором плаката.

Мальвинскими островами архипелаг называют только в Аргентине. Во всем мире он известен как Фолклендские острова, которые принадлежат Великобритании.

В 1982 году между двумя странами произошла война, в которой аргентинские войска понесли серьезное поражение, что привело к государственному перевороту.

Регламент чемпионата мира предусматривает запрет на любые политические акции. Но наказание должен определить дисциплинарный комитет, который соберется после окончания мундиаля.

Полуфинальный матч закончился со счетом 2:1 в пользу Аргентины. Ворота английской команды поразили полузащитник Энцо Хернандес и нападающий Лаутаро Мартинес с передач капитана сборной Лионеля Месси.

В финале аргентинская команда сразится за кубок со сборной Испании.