Аргентину могут наказать за политическую акцию на ЧМ

Sky News: сборной Аргентины грозят санкции ФИФА за политическую акцию на ЧМ

Сборная Аргентины по футболу может получить дисциплинарное взыскание со стороны ФИФА за проведенную политическую акцию в полуфинальном матче чемпионата мира против Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По информации источника, ФИФА может рассмотреть ситуацию с баннерами игроков Аргентины после финального свистка. Текст на них гласил, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине.

Между Аргентиной и Великобританией в 1982 году состоялась война за владение Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Конфликт завершился полным поражением аргентинских войск.

ФИФА в 2014 году уже штрафовала Ассоциацию футбола Аргентины за демонстрацию баннера о принадлежности островов перед товарищеской встречей против команды Словении.

Аргентина переиграла Англию со счетом 2:1, Лионель Месси отдал две результативные передачи. В финале турнира 19 июля аргентинцы сыграют с Испанией.