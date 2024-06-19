Сборная Албании свела к ничьей счет в матче с Хорватией на Евро-2024

Албания спаслась от поражения в матче с Хорватией на Евро-2024 финальным голом

Встреча сборных команд Хорватии и Албании во второму туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года завершилась вничью со счетом 2:2. В матче отличился полузащитник албанцев Клаус Гьясула, который поставил команду на грань поражения, но свел счет к ничьей.

Счет на встрече открыли албанцы, когда на 11-й минуте первого тайма полузащитник Казим Лячи головой принял передачу коллеги по команде и отправил мяч в ворота хорватов.

Сравнял счет вышедший на замену Андрей Крамарич. Все шло к ничьей, но неожиданно полузащитник Гьясула послал мяч в ворота своей команды, фактически подарив сборной Хорватии победу. В дополнительное время албанский футболист искупил свою вину, сравняв счет.

По итогам встречи сборные Албании и Хорватии получили по одному баллу. В другом матче группы сойдутся команды Италии и Испании, получившие за прошлую игру по три балла. Встреча пройдет 20 июня.

В матче первого тура группового этапа чемпионата по футболу сборная Румынии впервые за 21 год одержала победу над командой Украины с разгромным счетом 3:0. Мячи забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. До этого румынская команда несла на своих плечах три поражения.