Румыния обыграла Украину впервые с 2003 года

Футболисты сборной Румынии не дали шанса на победу команде Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра завершилась со счетом 3:0.

Мячи забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Полузащитник сборной Румынии Деннис Ман отличился двумя результативными передачами.

Румыны впервые победили украинцев за 21 год. До этого за их плечами было три поражения подряд. В последний раз Румыния побеждала Украину в товарищеском матче в 2003 году со счетом 2:0.

В следующем матче сборной Украины 21 июня предстоит выйти на поле со сборной Словакии. Румынских футболистов ждет встреча с командой Бельгии.

Болельщиков с российскими флагами заметили на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии. На одном из триколоров была надпись «Белгород».