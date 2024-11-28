Самарский губернатор передал правоохранителям факты о коррупции в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал правоохранителям факты, свидетельствующие о коррупции в футболе. Подробности он сообщил в своем Telegram-канале .

Глава региона объяснил, что увидел заявление Российской премьер-лиги: все команды просили передать факты о коррупции.

«Факты я передал в правоохранительные органы, они плотно занимаются. В интересах следствия не могу их озвучивать», — написал Федорищев.

Его разочаровала реакция РПЛ, так как команды могли воспользоваться возможностью выйти на «новый уровень чистоты и честности».

Команды Российской премьер-лиги призвали Федорищева предоставить всю доступную информацию о коррупционных схемах в футболе после его заявления. Ранее губернатор сообщил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам» в судейском корпусе.