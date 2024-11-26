Глава Самарской области заявил о коррупционном долге клуба РПЛ за судейство

Клубы Российской премьер-лиги платят откаты судьям, чтобы их не засуживали. Такое заявление сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта. Обращение главы региона опубликовали в его Telegram-канале .

По его словам, за последнее время местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей ОПГ, которая появилась в судейском корпусе РПЛ. Об этом губернатору рассказал один из футбольных функционеров.

Глава Самарской области призвал других губернаторов прекратить выделять бюджетные средства на местные ФК, поскольку деньги идут на коррупционные схемы.

В начале октября «Крылья Советов» проиграли столичному «Локомотиву». Москвичи обыграли самарцев со счетом 1:0.