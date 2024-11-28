Клубы РПЛ запросили у самарского губернатора информацию о коррупции в футболе

Клубы Российской премьер-лиги обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить всю доступную ему информацию о коррупционных схемах в профессиональном футболе. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

«Мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами», — следует из совместного заявления клубов.

Они также выразили готовность сотрудничать и помогать с обращениями к руководству лиги и в правоохранительные органы.

Ранее губернатор рассказал, что самарская команда «Крылья Советов» должна 36 миллионов рублей некоей ОПГ в судейском корпусе лиги. Он добавил, что это далеко не единичный случай.