Клубы РПЛ запросили у самарского губернатора информацию о коррупции в футболе

Клубы Российской премьер-лиги обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить всю доступную ему информацию о коррупционных схемах в профессиональном футболе. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
«Мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами», — следует из совместного заявления клубов.
Они также выразили готовность сотрудничать и помогать с обращениями к руководству лиги и в правоохранительные органы.