Российский голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов попал на обложку французского издания L’Equipe . Вратаря изобразили с трофеем в руках.

Днем ранее парижский клуб встречался с бразильским «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок. Игра прошла на арене «Ахмед бин Али» в Катаре.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительные 30 минут команды не отличились, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты ПСЖ. Сафонов отразил четыре удара с пенальти и принес своей команде победу.

Россиянин стал первым вратарем в истории мирового футбола, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола.

Западные СМИ с восторгом высказались о Сафонове в материалах и статьях. Они называли его «героем», «нереальным» и «краснодарской стеной».