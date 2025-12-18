«Краснодарская стена»: западные СМИ чествуют Сафонова после победы ПСЖ

Российского вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова иностранные СМИ прозвали «краснодарской стеной», «нереальным Сафоновым» и «героем Сафоновым». Например, французское издание Foot Mercato опубликовало статью про спортсмена с названием «Героический вечер нового любимца Парижа Матвея Сафонова».

«Матвей Сафонов провел вечер, который может изменить его парижскую историю. Не проявляя себя на протяжении долгого времени, Сафонов сыграл решающую роль», — заявили журналисты.

Вратарь отразил четыре из пяти пенальти. При этом его партнеры по ПСЖ дважды промахнулись. В итоге парижский клуб завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА, победив бразильский «Фламенго».

«Уральским Дукадамом» назвали его журналисты французской редакции издания Goal. Они сравнили спортсмена с румынским вратарем, который отразил четыре пенальти в финале с «Барселоной» за Кубок европейских чемпионов 1986 года. Однако с географическим эпитетом обозреватели ошиблись. Сафонов родился в Краснодаре и долгое время выступал за одноименный клуб.

Еще летом американский лидер Дональд Трамп лично вручил Матвею Сафонову серебряную медаль клубного чемпионата мира по футболу. Также президент пожал руку спортсмену.