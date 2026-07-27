Саблист из России получил первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Фехтовальщик Павел Граудынь принес российским фехтовальщик первую золотую медаль ЧМ после возвращения флага и гимна. Чемпионат мира проходит в Гонконге.

Павел Граудынь обыграл в финале чемпионата южнокорейца До Кен Дона со счетом 15:7. Фехтовальщику 19 лет, и в чемпионате Европы прошлого года спортсмен завоевал бронзу – в командной сабле.

Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном 2 июня. Чемпионат мира в Гонконге стал первым турниром, на котором спортсмены выступают под своей эгидой.

Недавно теннисистам из России также разрешили выступать с национальными символами. Допустить россиян решили в том числе благодаря решению Международного олимпийского комитета от 7 июля. Тогда МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России.

Российские юниоры при этом выступают с флагом и гимном с апреля 2026 года.