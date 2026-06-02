Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном

FIE допустила российских фехтовальщиков к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях с гимном и национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба FIE.

«Спортсмены, а также официальные лица, имеющие российские или белорусские паспорта, получат право участвовать во всех командных или индивидуальных турнирах под эгидой FIE под гимнами, национальными аббревиатурами и в униформе с флагами», — заявили в федерации.

Первым турниром станет чемпионат мира в Гонконге, который состоится 22–30 июля.

Конгресс FIE в 2023 году допустил фехтовальщиков из России и Белоруссии к мировым стартам в нейтральном статусе. Взрослые спортсмены могли участвовать лишь в личных соревнованиях, но в мае 2025-го их допустили до командных турниров. В декабре все ограничения сняли также с юниоров.

Ранее Международная федерация университетского спорта также допустил российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой.