«В следующем матче будет очень тяжело». Горсков оценил шансы Аргентины после игры с Египтом

Сборная Аргентины вновь заставила своих болельщиков понервничать, едва не уступив Египту в матче 1/8 финала чемпионата мира. Несмотря на волевую победу, действующие чемпионы мира снова показали, что с ними можно успешно играть, заявил в беседе с 360.ru футбольный эксперт, автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

По его словам, матч получился одним из самых зрелищных на стадии плей-офф.

«Аргентина снова преподнесла своим болельщикам настоящий триллер. Как и в игре с Кабо-Верде, на ровном месте едва не проиграли андердогу. Египет показал зубы, практически укатал Аргентину в свои гробницы. Но вовремя ожил Месси: сначала отдал голевую передачу, потом сам сравнял счет, а в конце аргентинцы навалом вырвали победу. Сумасшедшая игра», — отметил Горсков.

Эксперт считает, что игра с Египтом вновь продемонстрировала уязвимость аргентинской команды.

«Мы снова увидели, что с Аргентиной можно играть и ее можно обыгрывать. Поэтому в следующем матче ей будет очень тяжело», — подчеркнул он.

Сборная Аргентины обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Египтяне дважды выходили вперед благодаря голам Яссера Ибрагима и Мостафы Зико, однако аргентинцы ответили мячами Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса. На 21-й минуте Месси не реализовал пенальти, став первым футболистом в истории чемпионатов мира, не забившим два 11-метровых на одном турнире. В четвертьфинале Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

Аргентина — действующий чемпион мира. В финале ЧМ-2022 сборная встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счетом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).