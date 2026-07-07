Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, одержав волевую победу над Египтом

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и продолжила защиту титула. Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Египтяне дважды выходили вперед благодаря голам Яссера Ибрагима на 15-й минуте и Мустафы Зико на 67-й. При этом Лионель Месси еще в первом тайме не реализовал пенальти.

Переломить ход встречи аргентинцы сумели в концовке. На 79-й минуте гол забил Кристиан Ромеро, спустя четыре минуты отличился Месси, а уже в компенсированное ко второму тайму время победный мяч забил Энцо Фернандес.

В добавленное время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем встречи между сборными Швейцарии и Колумбии.